Pagaya Technologies überzeugt mit einem erneut starken Quartal und übertrifft alle Erwartungen. Die Aktie schießt zweistellig nach oben - ist hier ein neuer Fintech-Star geboren? Pagaya Technologies mit Sitz in Tel Aviv und New York hat sich als innovatives Fintech-Unternehmen mit einem einzigartigen B2B2C-Modell etabliert. Die Plattform nutzt Künstliche Intelligenz, um Kredit- und Anlageentscheidungen zu optimieren. Partnerbanken und Kreditgeber können über ...

