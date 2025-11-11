© Foto: Dall-E

CoreWeave überrascht zwar mit starkem Wachstum, doch eine schwächere Jahresprognose lässt Anleger an der KI-Hoffnung zweifeln.CoreWeave hat im dritten Quartal einen deutlichen Umsatzsprung erzielt, die Erwartungen übertroffen und dennoch die Anleger enttäuscht. Zwar konnte das Unternehmen seine Erlöse mehr als verdoppeln, doch die Jahresprognose für 2025 blieb hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel rund 6 Prozent. Seit dem Börsengang im März notiert die Aktie jedoch 164 Prozent im Plus. Umsatz übertrifft Erwartungen deutlich - Verluste sinken CoreWeave erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 1,36 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg …