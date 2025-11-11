DJ Beherbergungsbetriebe verbuchen im September mehr Übernachtungen

DOW JONES--Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im September 48,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 1,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm um 1,4 Prozent auf 40,8 Millionen zu. Gleichzeitig sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,2 Prozent auf 7,8 Millionen.

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 387,7 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit liegt die Zahl auf dem Niveau des bisherigen Höchstwertes von 387,6 Millionen Übernachtungen in den ersten drei Quartalen 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg um 0,6 Prozent auf 323,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 2,9 Prozent auf 64,3 Millionen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.