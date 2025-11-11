Berlin (ots) -Der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB) gehört zu den mehr als 75 Organisationen, die den von D64 - Zentrum für Digitalen Fortschritt initiierten Code of Conduct Demokratische KI unterzeichnet haben. Damit bekennt sich der ASB zu einem verantwortungsvollen, menschenzentrierten und transparenten Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) - und stärkt zugleich die Stimme der Zivilgesellschaft in der digitalen Transformation."Als Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation setzt sich der ASB dafür ein, dass Künstliche Intelligenz im Sinne des Menschen eingesetzt wird. Mit der Unterzeichnung des Code of Conduct Demokratische KI von D64 e. V. bekräftigen wir unseren Anspruch, digitale Technologien demokratisch, transparent und sozial verantwortlich zu gestalten," sagt Dr. Uwe Martin Fichtmüller, Hauptgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland e. V.Der Code of Conduct Demokratische KI ist das erste gemeinsame Selbstverständnis der deutschen Zivilgesellschaft zum Einsatz von KI. Die Initiative vereint Akteure aus ganz unterschiedlichen Bereichen - von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) über den Naturschutzbund Deutschland (NABU) bis hin zur Deutschen Schachjugend - und steht für eine demokratische, diskriminierungsfreie und partizipative Gestaltung digitaler Technologien.Im Mittelpunkt des Kodex stehen acht gleichberechtigte Prinzipien: Abwägung der Nutzung, Menschenzentrierung, Transparenz, Teilhabe und Partizipation, diskriminierungskritische Haltung, Verantwortung, Kompetenzen sowie ökologische Nachhaltigkeit.Sie bieten zivilgesellschaftlichen Organisationen einen praktischen Orientierungsrahmen - unabhängig davon, ob sie selbst KI-Systeme entwickeln, bestehende Anwendungen nutzen oder sich bewusst dagegen entscheiden."Wir dürfen die Diskussion zu KI nicht Big Tech überlassen", erklärt Monika Ilves, Vorstandsmitglied von D64. "Mit der Unterzeichnung verpflichten sich mehr als 75 Organisationen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit KI-Systemen. Gemeinsam zeigen sie: Die Zivilgesellschaft kann und will mitgestalten - für eine demokratische digitale Zukunft."Der ASB engagiert sich bereits in verschiedenen Projekten, in denen digitale Innovation und soziale Verantwortung zusammen gedacht werden - von KI-gestützter Unterstützung in der Pflege bis zu Bildungsangeboten für Fachkräfte und Ehrenamtliche. Der Code of Conduct ergänzt diese Arbeit um eine gemeinsame Wertebasis, die gesellschaftliche Verantwortung und technologische Entwicklung miteinander verbindet.Der Kodex wird am 12. und 13. November 2025 in Berlin im Rahmen des Launch-Events "Zivilgesellschaft trifft KI" vorgestellt. Journalist:innen sind herzlich eingeladen.Weitere Informationen zum Code of Conduct und zur Veranstaltung finden Sie unter https://demokratische-ki.de.Der Erarbeitungsprozess zum Code of Conduct Demokratische KI wird von D64 - Zentrum für Digitalen Fortschritt umgesetzt und vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Künstlicher Intelligenz für das Gemeinwohl gefördert.Pressekontakt:Diana ZinklerFachbereichsleitung Kommunikation und Public AffairsArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Telefon: 030/2325786-122Mobil: 0152/247 552 09E-Mail: d.zinkler@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6532/6155660