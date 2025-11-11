© Foto: Jennifer Briggs - ZUMA Press Wire

Das Raumfahrtunternehmen Rocket Lab hat am Montagabend zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie zündete daraufhin den Kursturbo. Auch Raketen-Aktien gehen in diesem Jahr steil Künstliche Intelligenz, Quanten-Computing und Seltene Erden - an Trendthemen herrscht in diesem Jahr kein Mangel. Wenngleich die Aufmerksamkeit zuletzt etwas abgeebbt ist, gehören 2025 auch Raumfahrt-Aktien zu den bei Anlegerinnen und Anlegern beliebten Titeln. Die dürften am Dienstag wieder stärker in den Mittelpunkt rücken, denn mit Rocket Lab und AST SpaceMobile haben sich am Montagabend gleich zwei Unternehmen mit ihren Geschäftsberichten zu Wort gemeldet. Doch nur eines von beiden konnte Investoren …