Datum der Anmeldung:
07.11.2025
Aktenzeichen:
B5-95/25
Unternehmen:
Lone Star / LSF 12 Exmoor Investments / ERIKS Deutschland / REIFF / KREMER (Vermögenserwerb, Anteilserwerb, Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Handel mit u.a. Industrieschläuchen Industriearmaturen Dichtungstechnik Antriebstechnik Wälzlagertechnik Schwingungsdämpfern
