Datum der Anmeldung:
07.11.2025
Aktenzeichen:
B8-104/25
Unternehmen:
Alterric Windpark Waldeck-Sachsenhausen GmbH & Co. KG, Aurich; Anteilserwerb an der Infrastruktur Meineringhausen GmbH & Co. KG; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Infrastrukturanlagen für Energieverteilungsanlagen, Stromerzeugung
07.11.2025
Aktenzeichen:
B8-104/25
Unternehmen:
Alterric Windpark Waldeck-Sachsenhausen GmbH & Co. KG, Aurich; Anteilserwerb an der Infrastruktur Meineringhausen GmbH & Co. KG; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Infrastrukturanlagen für Energieverteilungsanlagen, Stromerzeugung
© 2025 Bundeskartellamt