Datum der Anmeldung:
06.11.2025
Aktenzeichen:
B6-63/25
Unternehmen:
Ruhr-Nachrichten Verlag & Co. KG, Dortmund (D); Anteils- und Kontrollerwerb an der Zeitungsverlag Rubens GmbH & Co. KG, Unna (D) u.a.
Produktmärkte:
regionale und lokale Abonnement Tageszeitungen
