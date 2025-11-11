Datum der Anmeldung:
06.11.2025
Aktenzeichen:
B1-158/25
Unternehmen:
HIH Invest Real Estate GmbH, Hamburg; Black Horse Properties GmbH, Düsseldorf, u.a./Gründung der HIH Deiker Höfe GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG, Hamburg
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien
