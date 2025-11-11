PRESSEMITTEILUNG
Der CSR Bond Focus SDG feierte Mitte Oktober seinen 5. Geburtstag:
Hofheim/Ts., 11. November 2025 - Der CSR Bond Focus SDG Fonds feiert seinen fünften Geburtstag. Seit seiner Auflage am 15. Oktober 2020 hat sich der Fonds als fester Bestandteil im Markt nachhaltiger Anleihefonds etabliert - und das in einem Umfeld, das für ethisch-nachhaltige Investments seit Ausbruch des Ukraine-Krieges von Gegenwind geprägt war. Trotz dieses "Sustainability Backlashs" zeigt der CSR Bond Focus SDG Fonds, dass verantwortungsbewusstes Investieren und attraktive Renditen kein Widerspruch sind. Das Fondsmanagement verfolgt konsequent eine Strategie, die auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen basiert und gleichzeitig auf solide Bonitäten, breite Diversifikation und aktives Risikomanagement setzt.
Umwandlung in OGAW-Fonds stärkt Diversifikation und Liquidität
Solide Entwicklung im Peergroup-Vergleich
Stabile Ausschüttungen zum Nikolaustag
Nachhaltigkeit mit Substanz
Ausblick
Der CSR Bond Focus SDG Fonds steht für Stabilität, Nachhaltigkeit und Kontinuität - Eigenschaften, die gerade in Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit an Bedeutung gewinnen.
Über den CSR Bond Focus SDG Fonds
Über die CSR Beratungsgesellschaft:
*Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den "CSR Bond Focus SDG Fonds" verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen bzw. mittels Green Bonds finanzierter Projekte neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen bzw. festverzinsliche Veranlagungsformen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
Ihre persönliche Ansprechpartnerin:
CSR Beratungsgesellschaft mbH
Disclaimer:
Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und des Basisinformationsblatts, die kostenlos auf der Homepage der Kapitalanlagegesellschaft unter www.monega.de abgerufen oder in gedruckter Form über die Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln bezogen werden können. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und erstellt, dennoch übernimmt die CSR Beratungsgesellschaft mbH keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist Oktober 2025, soweit nicht anders angegeben.
Emittent/Herausgeber: CSR Beratungsgesellschaft mbH
Schlagwort(e): Finanzen
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.