PRESSEMITTEILUNG Der CSR Bond Focus SDG feierte Mitte Oktober seinen 5. Geburtstag:

Einer der "First Movers" und kleines Juwel in der Peergroup der dunkelgrünen europäischen Anleihefonds Hofheim/Ts., 11. November 2025 - Der CSR Bond Focus SDG Fonds feiert seinen fünften Geburtstag. Seit seiner Auflage am 15. Oktober 2020 hat sich der Fonds als fester Bestandteil im Markt nachhaltiger Anleihefonds etabliert - und das in einem Umfeld, das für ethisch-nachhaltige Investments seit Ausbruch des Ukraine-Krieges von Gegenwind geprägt war. Trotz dieses "Sustainability Backlashs" zeigt der CSR Bond Focus SDG Fonds, dass verantwortungsbewusstes Investieren und attraktive Renditen kein Widerspruch sind. Das Fondsmanagement verfolgt konsequent eine Strategie, die auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen basiert und gleichzeitig auf solide Bonitäten, breite Diversifikation und aktives Risikomanagement setzt. Umwandlung in OGAW-Fonds stärkt Diversifikation und Liquidität

Im Sommer 2024 wurde der Fonds von einem AIF erfolgreich in ein OGAW-Vehikel (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) umgewandelt. Diese Neustrukturierung ermöglichte eine breitere regionale und sektorale Streuung des Portfolios sowie die tägliche Liquidität für Anlegerinnen und Anleger. Auch die Kostenbelastung wurde seitdem sukzessive reduziert. Durch die verbesserte Diversifizierung wurde das Risiko-Rendite-Profil des Fonds spürbar optimiert, ohne die nachhaltige Ausrichtung zu verwässern. Solide Entwicklung im Peergroup-Vergleich

Seit seiner Auflage konnte sich der CSR Bond Focus SDG Fonds im Vergleich zu anderen europäischen Anleihenfonds der SFDR-Kategorie Artikel 9 positiv behaupten. Während viele Wettbewerber unter der veränderten Zinslandschaft und der teilweisen Abkehr institutioneller Investoren von ESG- und Impact-Produkten litten, verzeichnete der Fonds zuletzt ein überschaubares, aber doch stetiges Volumenwachstum. Das verwaltete Fondsvermögen liegt inzwischen wieder bei knapp 5 Mio. Euro, was einem deutlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahresende entspricht.

Die Performance zeigt sich über fünf Jahre stabil im oberen Drittel der Vergleichsgruppe nachhaltiger Euro-Anleihenfonds. Durch gezielte Allokationsentscheidungen in besondere Unternehmens- und Staatsanleihen mit klarer SDG-Wirkung konnte der Fonds in Phasen hoher Marktvolatilität attraktive risikoadjustierte Erträge erzielen. Stabile Ausschüttungen zum Nikolaustag

Ein besonderes Markenzeichen des Fonds sind seine regelmäßigen jährlichen Ausschüttungen zum Nikolaustag. Seit dem ersten Jahr der Fondsauflegung erfolgten diese stets um den 6. Dezember und spiegeln die Ertragsstärke und Stabilität des Portfolios wider. Auch in diesem Jahr können sich Anlegerinnen und Anleger auf eine Ausschüttung in Höhe von 1,55 € pro Fondsanteil freuen. Nachhaltigkeit mit Substanz

Während viele Marktteilnehmer ESG-Kriterien zuletzt verwässert oder in Frage gestellt haben, hält der CSR Bond Focus SDG Fonds konsequent an seinem integrativen Nachhaltigkeitsansatz fest.

Ende 2024 wurde der Fonds daher auch mit dem für seine strengen Auswahlkriterien bekannten Österreichischen Umweltzeichen* ausgezeichnet.

Das Fondsmanagement um Borislav Ivanov und Norbert Clément setzt auf transparente Impact-Kennzahlen und eine nachweisbare Verbindung zwischen finanzieller Rendite und messbarem Beitrag zu den SDGs. Damit positioniert sich der Fonds als glaubwürdige Alternative für Investoren, die langfristig auf Stabilität, Wirkung und Qualität setzen. Ausblick

Mit dem Rückenwind aus drei überdurchschnittlich erfolgreichen Jahren blickt der CSR Bond Focus SDG Fonds optimistisch in die Zukunft. Das Managementteam plant, die bewährte Strategie weiterzuentwickeln, um Chancen in einem sich wandelnden Zins- und Nachhaltigkeitsumfeld gezielt zu nutzen. Der CSR Bond Focus SDG Fonds steht für Stabilität, Nachhaltigkeit und Kontinuität - Eigenschaften, die gerade in Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit an Bedeutung gewinnen. Über den CSR Bond Focus SDG Fonds

Der CSR Bond Focus SDG Fonds (OGAW) investiert in Anleihen von Emittenten in Deutschland und Kerneuropa, deren Geschäftstätigkeit messbar zu den UN-Nachhaltigkeitszielen beiträgt. Der Fonds unterliegt der EU-Offenlegungsverordnung und ist gemäß Artikel 9 SFDR klassifiziert. Über die CSR Beratungsgesellschaft:

Die CSR Beratungsgesellschaft mbH ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus, gegründet 2008. Unser geschäftsführender Gesellschafter Norbert Clément hat zeitgleich mit der CSR die gemeinnützige Clément-Stiftung gegründet. Somit fließt ein Drittel ihres Jahresgewinns in gemeinnützige Projekte. Seit ihrer Gründung verfolgt die CSR eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt.

Weitere Informationen zur CSR Beratungsgesellschaft mbH finden Sie auf unserer Website:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/ *Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den "CSR Bond Focus SDG Fonds" verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen bzw. mittels Green Bonds finanzierter Projekte neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen bzw. festverzinsliche Veranlagungsformen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu. Ihre persönliche Ansprechpartnerin: CSR Beratungsgesellschaft mbH

Frau Pia Sauerborn

E-Mail: pia.sauerborn@csr-beratungsgesellschaft.de

Ihre persönliche Ansprechpartnerin: CSR Beratungsgesellschaft mbH

Frau Pia Sauerborn

E-Mail: pia.sauerborn@csr-beratungsgesellschaft.de

Tel.: +49 6192 - 977 000

