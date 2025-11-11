Sicherheitsforscher:innen haben eine gravierende Sicherheitslücke auf Samsung-Smartphones entdeckt. Darüber war es Angreifer:innen zeitweise möglich, sich mit einem einfachen Whatsapp-Bild Zugriff auf die Geräte zu verschaffen. Erst im September 2025 hatte Samsung eine Sicherheitslücke in seinen Smartphones behoben. Damals machten Sicherheitsforscher:innen das Unternehmen darauf aufmerksam, dass sich Hacker:innen über Whatsapp Zugriff auf die Geräte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.