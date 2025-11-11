Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Vormittag richten sich die Blicke zunächst auf die Veröffentlichung der ZEW-Umfrageergebnisse für den laufenden Monat, berichten die Analysten der Helaba.Das sentix-Investorenvertrauen in der EWU habe gestern insgesamt mit einem leichten Rückgang enttäuscht, und auch die Teilkomponente der Konjunkturerwartungen in Deutschland sei dabei schwächer ausgefallen. Insofern könnten sich die Schätzungen für den ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen als zu optimistisch herausstellen. Es wäre ein erneuter Rückschlag für die Konjunkturoptimisten und wohl auch ein negatives Omen für das kommende ifo Geschäftsklima Deutschland, denn dass die ZEW-Lagebeurteilung in Deutschland so positiv ausfalle, dass sich eine freundliche Gesamtindikation ergebe, würden wir nicht glauben. ...

