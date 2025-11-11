Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wieder mehr Zuversicht beim Blick auf den Regierungsstillstand in den USA hat die Risikoneigung der Marktteilnehmer gestärkt und sie Stimmung insgesamt aufgehellt, berichten die Analysten der Helaba.Profitiert hätten die Aktienkurse, während der hiesige Rentenmarkt zunächst unter Abgabedruck gestanden sei, letztlich aber auch habe gewinnen können. Währenddessen habe sich der Euro wenig bewegt präsentiert. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.