- Vom 3. Juli bis 16. August werden wieder nationale und internationale Musik-Acts zu sehen und zu hören sein
- GRAMMY®-nominierte Popband OneRepublic spielt am 16. Juli 2026 als erster Headliner
- Ein buntes Sommerprogramm für die ganze Familie, der Beachclub "Cool Summer Island" und viele weitere Überraschungen sind garantiert
- Vorverkauf startet im Frühjahr 2026
Auch 2026 wird es in der Autostadt in Wolfsburg wieder ein Sommerfestival mit zahlreichen Konzerten geben. Zeitrahmen: vom 3. Juli bis 16. August. Dann verwandelt sich die Parklandschaft für sechs Wochen wieder in eine riesige Open-Air-Bühne mit zwei Stages. Und auch auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm dürfen sich die Gäste wieder freuen - unter anderem wird es ein umfangreiches Familienprogramm, den beliebten Beachclub "Cool Summer Island" und weitere Überraschungen geben.
Und das erste Highlight des Autostadt-Konzertsommers 2026 steht auch schon fest: Die US-Band OneRepublic wird am 16. Juli 2026 als Headliner das Festivalpublikum begeistern und für ein unvergessliches Konzerterlebnis sorgen.
Die GRAMMY®-nominierte Band um Sänger und Songwriter Ryan Tedder zählt zu den erfolgreichsten Pop-Acts der Welt. Seit ihrem Debütalbum Dreaming Out Loud (2007) mit dem Welthit "Apologize" hat die Band über 5 Milliarden Streams auf Spotify erreicht. Es folgten Erfolgsalben wie Waking Up (2009) und das mit Platin ausgezeichnete Native (2013) mit dem Nummer-1-Hit "Counting Stars". Zu ihren jüngsten Erfolgen zählen "I Ain't Worried" aus Top Gun: Maverick, "I Don't Wanna Wait" mit David Guetta sowie "Fire", der offizielle Song der UEFA Euro 2024.
