Wolfsburg (ots) -- Vom 3. Juli bis 16. August werden wieder nationale und internationale Musik-Acts zu sehen und zu hören sein- GRAMMY®-nominierte Popband OneRepublic spielt am 16. Juli 2026 als erster Headliner- Ein buntes Sommerprogramm für die ganze Familie, der Beachclub "Cool Summer Island" und viele weitere Überraschungen sind garantiert- Vorverkauf startet im Frühjahr 2026Auch 2026 wird es in der Autostadt in Wolfsburg wieder ein Sommerfestival mit zahlreichen Konzerten geben. Zeitrahmen: vom 3. Juli bis 16. August. Dann verwandelt sich die Parklandschaft für sechs Wochen wieder in eine riesige Open-Air-Bühne mit zwei Stages. Und auch auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm dürfen sich die Gäste wieder freuen - unter anderem wird es ein umfangreiches Familienprogramm, den beliebten Beachclub "Cool Summer Island" und weitere Überraschungen geben.Und das erste Highlight des Autostadt-Konzertsommers 2026 steht auch schon fest: Die US-Band OneRepublic wird am 16. Juli 2026 als Headliner das Festivalpublikum begeistern und für ein unvergessliches Konzerterlebnis sorgen.Die GRAMMY®-nominierte Band um Sänger und Songwriter Ryan Tedder zählt zu den erfolgreichsten Pop-Acts der Welt. Seit ihrem Debütalbum Dreaming Out Loud (2007) mit dem Welthit "Apologize" hat die Band über 5 Milliarden Streams auf Spotify erreicht. Es folgten Erfolgsalben wie Waking Up (2009) und das mit Platin ausgezeichnete Native (2013) mit dem Nummer-1-Hit "Counting Stars". Zu ihren jüngsten Erfolgen zählen "I Ain't Worried" aus Top Gun: Maverick, "I Don't Wanna Wait" mit David Guetta sowie "Fire", der offizielle Song der UEFA Euro 2024.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/6155733