Seit mehr als einem Jahrzehnt schlägt der renommierte Börsenexperte Thomas Gebert mit seinem Börsenbrief, dem GebertBrief, konstant den DAX. Sein Weitblick könnte sich jetzt erneut für Privatanleger auszahlen, denn eine neue Inflationswelle bahnt sich an. Mit dem GebertBrief haben vorausschauende Anleger rechtzeitig die Möglichkeit, ihr Depot strategisch anzupassen.Zuletzt kannte die Börse nur eine Richtung: nach oben. Die beeindruckende Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate könnte jedoch bald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär