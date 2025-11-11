- Bahnbrechende KI-Lösung optimiert Gasaufbereitung, senkt Energie- und Chemikalienverbrauch -

Die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841, "Yokogawa"), ein führendes Unternehmen im Bereich der Prozessautomatisierungstechnologie, hat gemeinsam mit Aramco einem der größten integrierten Energie- und Chemieunternehmen der Welt einen bedeutenden Fortschritt in der industriellen Anwendung künstlicher Intelligenz erzielt.

Mehrere autonome KI-gestützte Steuerungsagenten*1 wurden erfolgreich in Aramcos Fadhili Gas Plant im Königreich Saudi-Arabien implementiert. Ziel ist es, die Prozesseffizienz zu erhöhen und den Energieeinsatz zu optimieren Die von Yokogawa entwickelte KI-Lösung nutzt mehrere koordinierte KI-Agenten, die auf dem Factorial Kernel Dynamic Policy Programming (FKDPP)-Algorithmus*² für Verstärkungslernen basieren (Reinforcement Learning). Diese Agenten steuern und optimieren direkt und autonom die Prozesse der Säuregas-Entfernung (Acid Gas Removal, AGR) im Fadhili Gas Plant.

Die Implementierung erfolgte in drei Phasen: Schritt für Schritt wurden einzelne Anlagenteile optimiert, bis die autonome Steuerung des Kernprozesses vollständig erreicht war.

Um Sicherheitsstandards zu gewährleisten, erstellte Yokogawa zunächst einen Simulator der Anlage, um die KI-Agenten zu trainieren und ihre Zuverlässigkeit umfassend zu testen. Anschließend wurden die Agenten in Yokogawas integriertes Prozessleitsystem CENTUM VP eingebunden, das die vorhandenen Sicherheitsmechanismen der Anlage nutzt. Die Umsetzung befindet sich derzeit in einer detaillierten Evaluierungsphase. Erste Ergebnisse aus der Fadhili Gas Plant zeigen jedoch bereits:

10 bis 15 weniger Amin- und Dampfverbrauch

Amin- und Dampfverbrauch rund 5 geringerer Stromverbrauch

verbesserte Prozessstabilität sowie

sowie eine deutliche Reduktion manueller Eingriffe durch Bedienpersonal,

selbst bei wechselnden Umgebungsbedingungen.

Khalid Y. Al Qahtani, Senior Vice President von Aramco Engineering Services, betont: "Aramco hat sich auf einen ehrgeizigen Plan eingelassen, der eine breite Palette industrieller KI-Anwendungen vorsieht, um in unserem gesamten Betrieb Werte zu erschließen. Die Zusammenarbeit mit Yokogawa ist eine von vielen Initiativen, die darauf abzielen, die Effizienz zu verbessern, die Nachhaltigkeit zu steigern und mehr Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen zeigt damit, wie es durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien, einschließlich KI, seine Leistung steigert und seine Position als Technologieführer im Energiesektor stärkt. Wir werden auf diesem wichtigen Meilenstein aufbauen und sehen der Einführung weiterer bahnbrechender Lösungen erwartungsvoll entgegen, die zu einem neuen Zeitalter der industriellen Innovation beitragen werden."

Kunimasa Shigeno, Director, President und CEO, und Representative Executive Officer von Yokogawa Electric, ergänzt: "Es ist eine Ehre für uns, dass Yokogawa von Aramco mit der Implementierung dieser bahnbrechenden Technologie in einer seiner wichtigsten Anlagen betraut wurde. Wir sind hocherfreut, dass die Ergebnisse bereits die Erwartungen übertroffen haben. Yokogawa setzt sich für den Übergang von der industriellen Automatisierung zur industriellen Autonomie (IA2IA) ein, und diese Implementierung beweist, dass wir im Hinblick auf den sicheren und zuverlässigen autonomen Betrieb von Anlagen im Energiesektor wegweisend sind."

*1 Yokogawa definiert autonome Steuerungs-KI als KI, die selbstständig die optimale Steuerungsmethode ableitet und über eine hohe Robustheit verfügt, sodass sie bis zu einem gewissen Grad auch Situationen, denen sie zuvor noch nicht begegnet ist, autonom bewältigen kann. *2 Ein KI-Algorithmus für Verstärkungslernen, der gemeinsam von Yokogawa Electric und dem Nara Institute of Science and Technology (NAIST) entwickelt wurde. FKDPP wurde bei den Japan Industrial Technology Awards 2023 (Nihon Sangyo Gijyutsu Taisho) mit dem Preis des Premierministers ausgezeichnet.

Über Aramco

Als eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen ist unser globales Team bestrebt, mit allem, was wir tun, Wirkung zu erzielen von wichtigen Öllieferungen bis hin zur Entwicklung neuer Energietechnologien. Unser Fokus liegt darauf, unsere Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen, um Wachstum und Produktivität auf der ganzen Welt zu fördern. https://www.aramco.com/

Über Yokogawa

Yokogawa bietet Kunden aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Energie, Chemikalien, Materialien, Arzneimittel und Lebensmittel, fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Messung, Steuerung und Information an. Yokogawa geht die Herausforderungen seiner Kunden im Hinblick auf die Optimierung der Produktion, Einrichtungen und Lieferketten mit dem effektiven Einsatz digitaler Technologien an, die einen Übergang zu autonomen Abläufen ermöglichen.

Yokogawa wurde 1915 in Tokio gegründet und arbeitet mit seinen über 17.000 Mitarbeitern im Rahmen eines globalen Netzwerks aus 128 Unternehmen in 62 Ländern auf eine nachhaltige Gesellschaft hin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com.

Die Namen von Unternehmen, Organisationen, Produkten, Dienstleistungen und Logos in diesem Dokument sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Aramco, Yokogawa Electric Corporation oder ihren jeweiligen Eigentümern.

