NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex mit einem Kursziel von 274 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Nach dem Absturz einer MD-11-Frachtmaschine des Konkurrenten UPS und einem US-Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erwarteten beide Logistikunternehmen keine Volumenverluste, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie rechneten aber wegen des Bedarfs von Ersatzmaschinen zu höheren Leasingraten mit höheren Kosten. Bei Fedex wachse zwar die Zahl der Optimisten. Er bleibe aber für das kurzfristige Frachtgeschäft vorsichtig, da der Einzelhandel in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen dürfte, Preissteigerungen durch die US-Zollpolitik an die Kunden weiterzugeben./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST





ISIN: US31428X1063





