Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Zweites vollelektrisches SUV von Porsche kommt
Erst digital, dann in Dubai: Premieren-Doppel für den Cayenne Electric
Porsche präsentiert der Weltöffentlichkeit am 19. November sein zweites vollelektrisches SUV. Der Cayenne Electric debütiert im Rahmen einer digitalen Weltpremiere, die ab 15:00 Uhr MEZ ausgestrahlt wird. Drei Tage später können internationale Medien und Fans der Marke das neue Modell beim Icons of Porsche-Festival in Dubai dann erstmals live erleben.
Porsche überträgt die Weltpremiere des Cayenne Electric am 19. November 2025 ab 15:00 Uhr MEZ im Porsche Newsroom auf newsroom.porsche.com, auf dem Youtube-Kanal von Porsche sowie bei LinkedIn und kann im Anschluss on demand abgerufen werden.
Kurz darauf, am 22. und 23. November, feiert der Cayenne Electric bei der fünften Auflage von "Icons of Porsche" in Dubai seine Publikumspremiere. Das Festival ist eines der bedeutendsten Markenevents der Region. Im vergangenen Jahr bevölkerten rund 28.000 internationale Sportwagen-Fans das themenorientierte Ausstellungsareal.
11.11.2025
