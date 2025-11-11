United Internet AG hat im dritten Quartal 2025 gemischte Ergebnisse geliefert. Die Umsätze beliefen sich auf 1,51 Mrd. EUR (+1,9% im Vergleich zum Vorjahr), was leicht unter den Erwartungen lag. Das EBITDA stieg jedoch um 5% im Vergleich zum Vorjahr auf 324 Mio. EUR, unterstützt durch starkes Wachstum im Bereich Business und Consumer Applications. Der EBIT sank um 9% im Vergleich zum Vorjahr auf 158 Mio. EUR, da die Kosten für den Netz- und Faser-Breitbandausbau weiterhin auf den Margen lasten. Das Unternehmen hat Sedo GmbH gemäß IFRS 5 als zum Verkauf gehaltene Vermögenswerte umklassifiziert und aus den konsolidierten Ergebnissen ausgeschlossen. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekräftigt - jetzt angepasst für Sedo und die Energieeinheit - mit Umsätzen von etwa 6,05 Mrd. EUR, einem EBITDA von etwa 1,3 Mrd. EUR und Investitionen (Capex) von etwa 750 Mio. EUR. Die solide operative Leistung kompensiert den Kostendruck im Netzbereich; wir beibehalten die HOLD-Einstufung mit einem Kursziel von 28,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/united-internet-ag





© 2025 mwb research