Der ehemalige Windows-Ingenieur Dave Plummer, der unter anderem den Taskmanager erfunden hat, hat in einem Youtube-Video versucht zu erklären, warum Windows 11 so viel Hass auf sich zieht. Poweruser:innen werden sich in der Kritik wiederfinden. Im Angesicht des offiziellen Support-Endes für Windows 10 Mitte Oktober 2025 hat sich die aktuelle Version des Microsoft-Betriebssystems endlich durchgesetzt. Derzeit findet sich Windows 11 auf rund 55 Prozent ...

