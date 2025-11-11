Leipzig (ots) -Die erotische Partykultur ist fester Bestandteil des Nachtlebens in Deutschland. Jedes Jahr weckt sie bei Zehntausenden die Neugier auf ein erstes Mal - laut jüngsten Daten vor allem Dancepartys und BDSM-Fetisch-Partys bei jüngeren. Die Branche hat JOYclub (www.joyclub.de), die Online-Community mit dem größten Event-Kalender im deutschsprachigen Raum, erneut unter die Lupe genommen. Die Datenbasis liefern über 30.000 Events von Clubs und professionellen Veranstaltenden, die mit mehr als zwei Millionen Gästen gefeiert wurden. Die Analysen umfassen Partyformate, Region, Geschlecht und vieles mehr. Der Report veranschaulicht nun Fakten und Entwicklungen - und steht als Event-Report 2025 (https://www.joyclub.news/wp-content/uploads/2025/11/251111_Event-Report-2025_JOYclub.pdf) ab sofort auf www.joyclub.news zum Download bereit.Eine kurze Ergebnisvorschau: Das Wachstum der erotischen Eventbranche fällt im Betrachtungszeitraum von Oktober 2024 bis September 2025 geringer aus als im Vorjahr. Die Zahl der Events ist leicht gestiegen, die der Gäste gesunken. Einige etablierte Locations mussten schließen, zugleich sind neue Veranstalter:innen hinzugekommen, was vor allem regionale Auswirkungen zeitigt. Betroffen waren besonders die Fans von BDSM-Fetisch-Partys - in Nordrhein-Westfalen von weniger Events, in Baden-Württemberg von mehr, Berlin war und ist auf Platz eins. Mit starkem Wachstum, allen voran in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg, überrascht das Partyformat Gangbang, bei dem das lustvolle Ungleichgewicht der Geschlechter im Fokus steht. Jedoch das gefragteste Format bleibt Swingen.Die Branche hat mit ihren durchschnittlich 583 Events pro Woche erneut vor allem Paare angezogen. Solo-Gäste waren einzig bei Gangbangs in der Überzahl. Zugleich zeigte sich, dass Paare und Solo-Frauen den nächsten Partybesuch gern im Voraus planen, während sich Solo-Männer durchweg später angemeldet haben. Ebenso als Einflussfaktor sichtbar wurde das Wort "kinky": So zogen Events mit diesem im Titel nicht nur mehr Gäste pro Event an, sondern vor allem auch jüngere Solo-Frauen und Solo-Männer.Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei JOYclub, ordnet die Relevanz des Event-Reports für diesen unkonventionellen Teil der deutschen Partykultur ein: "Über ausgewählte Partys oder Clubs wird zwar medial immer wieder berichtet, doch selten gibt es tiefere Einblicke in die erotische Eventbranche. Als Plattform, die Clubs und Veranstaltende mit Gästen zusammenbringt, stehen uns einzigartige Nutzungsdaten zur Verfügung, die erst eine solch umfassende, zahlenbasierte Analyse der Branche ermöglichen."---Über JOYclub: JOYclub (www.joyclub.de) ist mit über sechs Millionen registrierten Mitgliedern eine der führenden sexpositiven Online-Communitys für Dating, Events und Sex Education. TÜV-geprüft, mit kostenlosen On-Demand-Workshops namhafter Sexpert:innen, Interaktion in Forum und Livestream rund um Sex und Beziehung und Europas größtem kinky Eventkalender ebnet JOYclub den Weg in eine Welt, in der alle zu mehr Glück und Erfüllung finden. JOYclub bietet Mitgliedern einen geschützten Raum, um sich selbst zu entdecken, Vorlieben und Fantasien auszuleben - und ihr sexuelles Selbstbewusstsein zu stärken.Pressekontakt:JUDITH LANGERKommunikationsmanagerinpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106057/6155781