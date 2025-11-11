Die Kreditvergabe in Deutschland scheint spürbar restriktiver geworden. Hinterfragen Banken Bonität, Eigenkapital und Objektbewertung intensiver? Und was bedeutet das für Immobilienkäufer? AssCompact hat nachgefragt bei Dr. Lucie Lotzkat, geschäftsführende Gesellschafterin bei VON POLL FINANCE. Frau Dr. Lotzkat, beobachten Sie aktuell eine spürbare Zurückhaltung seitens der Banken bei der Vergabe von Privat- und Baukrediten? Grundsätzlich ja - ich würde es aber nicht direkt Zurückhaltung nennen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact