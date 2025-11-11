Elmos Semiconductor SE: 2 Milliarden ausgelieferte Elmos Ultraschall-ICs - Weltmarktführer setzt neuen Meilenstein
Leverkusen, 11. November 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat einen weiteren imposanten Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte erreicht: Seit dem Start der Serienproduktion im Jahr 1998 hat das Unternehmen inzwischen mehr als 2 Milliarden Ultraschall-ICs an Kunden weltweit ausgeliefert und damit seine Position als Weltmarktführer für Ultraschall-ICs in Einparksystemen eindrucksvoll bestätigt. Bereits 2019 wurde die Marke von einer Milliarde ausgelieferter Chips überschritten - aufgrund der hohen Nachfrage nach den innovativen Elmos Ultraschall ICs und dem verstärkten Einsatz von intelligenten Assistenzsystemen in modernen Fahrzeugen konnte diese Zahl nun verdoppelt werden.
Mit der Entwicklung des ersten Ultraschall-ASICs für Einparkhilfen Mitte der 1990er-Jahre legte Elmos den Grundstein für eine Technologie, die heute in Millionen von Fahrzeugen bei namhaften Herstellern weltweit unverzichtbar ist und den Komfort für den Fahrer sowie die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich erhöht. Über die Jahre entstand daraus ein umfangreiches Produktportfolio mit mehr als zehn unterschiedlichen IC-Familien, das Anwendungen vom assistierten Parken bis hin zu vollautomatischen Einparksystemen abdeckt.
"Die Auslieferung von 2 Milliarden Ultraschall-ICs zeigt eindrucksvoll, wie stark unsere Lösungen im Markt verankert sind", sagt Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE. "Unsere Sensor-ICs ermöglichen nicht nur komfortables und sicheres Einparken, sondern bereiten auch den Weg für automatisierte Funktionen beim autonomen Fahren."
Elmos hat die Ultraschall-Technologie in den vergangenen drei Jahrzehnten konsequent weiterentwickelt - von analoger Signalverarbeitung über digitale Schnittstellen bis hin zu hochintegrierten Systemlösungen. Heute sind Elmos-ICs in nahezu allen gängigen Ultraschallanwendungen im Fahrzeug zu finden und leisten damit einen wichtigen Beitrag für mehr Komfort und Sicherheit im Straßenverkehr.
Aktuell stellt Elmos mit dem neuen AI-Kit eine weitere Innovation vor: Dank einer KI-gestützten Gridmap können Sensordaten der neuesten ICs - darunter der E521.44 und der E524.20 - noch präziser interpretiert werden. Dadurch wird eine genauere Höhendifferenzierung und damit eine verbesserte Objektunterscheidung ermöglicht, was die Fahrsicherheit weiter erhöht. Das einbaufertige Ultraschallsensor-Kit enthält alle erforderlichen Komponenten, um das neue System direkt im Fahrzeug zu erleben.
