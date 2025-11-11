

EQS-Media / 11.11.2025 / 10:25 CET/CEST

Elmos Semiconductor SE: 2 Milliarden ausgelieferte Elmos Ultraschall-ICs - Weltmarktführer setzt neuen Meilenstein Leverkusen, 11. November 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat einen weiteren imposanten Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte erreicht: Seit dem Start der Serienproduktion im Jahr 1998 hat das Unternehmen inzwischen mehr als 2 Milliarden Ultraschall-ICs an Kunden weltweit ausgeliefert und damit seine Position als Weltmarktführer für Ultraschall-ICs in Einparksystemen eindrucksvoll bestätigt. Bereits 2019 wurde die Marke von einer Milliarde ausgelieferter Chips überschritten - aufgrund der hohen Nachfrage nach den innovativen Elmos Ultraschall ICs und dem verstärkten Einsatz von intelligenten Assistenzsystemen in modernen Fahrzeugen konnte diese Zahl nun verdoppelt werden. Mit der Entwicklung des ersten Ultraschall-ASICs für Einparkhilfen Mitte der 1990er-Jahre legte Elmos den Grundstein für eine Technologie, die heute in Millionen von Fahrzeugen bei namhaften Herstellern weltweit unverzichtbar ist und den Komfort für den Fahrer sowie die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich erhöht. Über die Jahre entstand daraus ein umfangreiches Produktportfolio mit mehr als zehn unterschiedlichen IC-Familien, das Anwendungen vom assistierten Parken bis hin zu vollautomatischen Einparksystemen abdeckt. "Die Auslieferung von 2 Milliarden Ultraschall-ICs zeigt eindrucksvoll, wie stark unsere Lösungen im Markt verankert sind", sagt Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE. "Unsere Sensor-ICs ermöglichen nicht nur komfortables und sicheres Einparken, sondern bereiten auch den Weg für automatisierte Funktionen beim autonomen Fahren." Elmos hat die Ultraschall-Technologie in den vergangenen drei Jahrzehnten konsequent weiterentwickelt - von analoger Signalverarbeitung über digitale Schnittstellen bis hin zu hochintegrierten Systemlösungen. Heute sind Elmos-ICs in nahezu allen gängigen Ultraschallanwendungen im Fahrzeug zu finden und leisten damit einen wichtigen Beitrag für mehr Komfort und Sicherheit im Straßenverkehr. Aktuell stellt Elmos mit dem neuen AI-Kit eine weitere Innovation vor: Dank einer KI-gestützten Gridmap können Sensordaten der neuesten ICs - darunter der E521.44 und der E524.20 - noch präziser interpretiert werden. Dadurch wird eine genauere Höhendifferenzierung und damit eine verbesserte Objektunterscheidung ermöglicht, was die Fahrsicherheit weiter erhöht. Das einbaufertige Ultraschallsensor-Kit enthält alle erforderlichen Komponenten, um das neue System direkt im Fahrzeug zu erleben. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE

Schlagwort(e): Unternehmen



11.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News