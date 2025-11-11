Berlin (ots) -Wenn die Temperaturen sinken, steigt der Energieverbrauch. Doch mit ein paar einfachen Handgriffen können Heizkosten spürbar reduziert werden, ohne im Kalten zu sitzen. Das Serviceportal "Intelligent heizen" (https://intelligent-heizen.info/) informiert, wie kleine Veränderungen im Alltag eine große Wirkung auf die Heizkosten und den Wohnkomfort haben können.Die Heizsaison ist in vollem Gange und stellt viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, sowie Mieterinnen und Mieter vor die Herausforderung, für wohlige Wärme zu sorgen und gleichzeitig Energiekosten zu sparen. Häufig machen kleine Anpassungen im Heizverhalten den Unterschied. Und: Wer clever heizt, schont nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.Die richtige RaumtemperaturEffizienz beginnt bei der richtigen Raumtemperatur. Nicht jeder Raum muss gleich stark beheizt werden. Im Wohnzimmer sorgen 21 Grad Celsius für Gemütlichkeit, während im Schlafzimmer kühlere 17 Grad für einen erholsamen Schlaf ausreichen. In der Küche genügen meist 18 Grad, da Herd und Backofen zusätzliche Wärme abgeben. Nur im Badezimmer darf es mit bis zu 23 Grad etwas wärmer sein. Wer die Raumtemperatur um nur ein Grad reduziert, kann bereits bis zu sechs Prozent Energie einsparen. Ebenfalls wichtig: Türen zwischen unterschiedlich beheizten Räumen sollten geschlossen bleiben, damit die Wärme nicht unkontrolliert entweicht.Freie HeizkörperEin häufig unterschätzter Energiefresser sind blockierte Heizkörper. Möbel, lange Vorhänge oder Verkleidungen vor den Heizkörpern verhindern, dass sich die warme Luft frei im Raum verteilen kann. Dies führt zu Wärmestaus und einem unnötig hohen Energieverbrauch. Ein Abstand von mindestens 30 Zentimetern zwischen Heizung und Möbelstücken sorgt für eine optimale Wärmeabgabe und ein behagliches Raumklima.Regelmäßiges EntlüftenGluckernde Geräusche in den Heizkörpern sind oft ein Zeichen für Luft im System. Das beeinträchtigt die Heizleistung erheblich und führt dazu, dass die Heizkörper nicht mehr richtig warm werden. Regelmäßiges Entlüften (https://intelligent-heizen.info/heiz-und-energiekosten-sparen-durch-entlueften-so-gehts/), besonders zu Beginn der Heizperiode, ist eine einfache Maßnahme, die selbst durchgeführt werden kann: Mit einem Entlüftungsschlüssel wird das Ventil so lange geöffnet, bis nur noch Wasser austritt. So arbeitet die Heizung wieder effizient und die Wärme kommt dort an, wo sie gebraucht wird.Modernisierung der HeizungsanlageJe nach Zustand und Alter der Heizung lohnt es sich, in eine moderne Heizungsanlage zu investieren. Veraltete Systeme verbrauchen oft unnötig viel Energie. Moderne Heizsysteme (https://intelligent-heizen.info/neue-heizung/) wie Wärmepumpen oder Pelletheizungen arbeiten deutlich effizienter und nutzen erneuerbare Energien. Intelligente Thermostate (https://intelligent-heizen.info/energie-durch-smarte-thermostate-sparen/) ermöglichen zudem eine gradgenaue und zeitgesteuerte Regelung der Heizung, was das Sparpotenzial weiter erhöht. Weitere Informationen zu smartem Heizen und Energiespartipps finden sich auf www.intelligent-heizen.info.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein Angebot der VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. (http://www.vdzev.de/) Das Serviceportal informiert bereits seit fast 20 Jahren technologieoffen und energieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftliche Heizungsmodernisierung und Lüftung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sie unter www.intelligent-heizen.info (https://intelligent-heizen.info/presse/). Tipps für energiesparendes Heizen und aktuelle Informationen gibt es auch auf Instagram (https://www.instagram.com/intelligentheizen/). Ebenso informiert der "Intelligent heizen"-Newsletter (https://intelligent-heizen.info/newsletter-abonnement/newsletter) monatlich über Verbrauchertipps zum energieeffizienten Heizen.Pressekontakt:Hannah Raehs | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-53 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: Intelligent Heizen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175917/6155806