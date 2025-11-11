The Australian Renewable Energy Agency (ARENA) says its AUD 25.3 million ($16.5 million) investment will help SunDrive commercialize copper-based solar cell technology as a low-cost, silver-free alternative.From pv magazine Australia ARENA has committed AUD 25.3 million to Sydney-based solar technology company SunDrive to advance its copper solar cell innovation toward large-scale production. *]:pointer-events-auto [content-visibility:auto] supports-[content-visibility:auto]:[contain-intrinsic-size:auto_100lvh] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-6911c493-d318-8331-810a-ff658b9754bd-2" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine