© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

AMD steht vor einem entscheidenden Tag, an dem sich zeigen wird, ob der KI-Hype um den Chipkonzern mehr als nur große Erwartungen trägt.Am Dienstag der hält US-Chiphersteller AMD seinen ersten "Financial Analyst Day" seit drei Jahren ab. Bevor Nvidia mit seinen Ergebnissen in wenigen Tagen den nächsten großen KI-Test für die Branche liefert, gilt AMDs Analystentag als wichtiger Stimmungstest für den gesamten KI-Markt. Aktie verdoppelt sich - doch Momentum wankt leicht AMD-Aktien haben sich 2025 nahezu verdoppelt - ein Plus von rund 104 Prozent seit Jahresbeginn, befeuert durch Partnerschaften mit Branchengrößen wie OpenAI und Oracle. Dennoch musste der Titel zuletzt etwas Federn lassen: …