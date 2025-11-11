Neuss (ots) -Tineco (https://de.tineco.com/), Marktführer im Bereich intelligenter Bodenpflege, gab heute bekannt, dass Euromonitor International das Unternehmen zum dritten Mal in Folge als weltweit führende Marke für Nass- und Trockensauger für den Haushalt ausgezeichnet hat.* Diese Auszeichnung durch den führenden unabhängigen Anbieter im Bereich Marktforschung bestätigt Tinecos kontinuierliche Innovationskraft und seine führende Rolle im Bereich der intelligenten Haushaltsreinigung.In den vergangenen Jahren hat Tineco die moderne Haushaltsreinigung neu definiert und Nass- und Trockensauger von einer Nischenkategorie zu einem unverzichtbaren Bestandteil in Haushalten weltweit gemacht. Durch die Verbindung fortschrittlicher Technologie mit durchdachtem Design hat Tineco eine globale Community von über 23 Millionen Nutzerinnen und Nutzern** aufgebaut und ein bemerkenswertes Wachstum in verschiedenen Märkten erzielt. Laut Euromonitor International erreichte Tineco einen globalen Marktanteil von 41 % im Jahr 2022, 40 % im Jahr 2023 und 37 % im Jahr 2024 und behauptet damit drei Jahre in Folge seine Position als weltweit führende Marke für Nass- und Trockensauger. Dieser Meilenstein bestätigt Tinecos Führungsrolle im Bereich intelligenter Bodenpflege und das Engagement des Unternehmens, leistungsstarke und durchdacht gestaltete Produkte zu entwickeln, denen Millionen Haushalte weltweit vertrauen."Zum dritten Mal in Folge von Euromonitor International als weltweit führende Marke für Nass- und Trockensauger für den Haushalt ausgezeichnet zu werden, ist für uns eine große Motivation", sagt Ling Leng, CEO von Tineco. "Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement für Innovation wider - und unseren festen Glauben daran, dass Technologie das Leben einfacher und nicht komplizierter machen sollte. Während sich die Reinigungsbranche zunehmend in Richtung intelligenter und nachhaltiger Lösungen entwickelt, wird Tineco weiterhin den Weg weisen - mit smarten, elegant gestalteten Produkten, die immer mehr Haushalte weltweit erreichen."Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Tineco von einem Hersteller eines einzelnen Staubsaugermodells zu einem globalen Innovationsunternehmen entwickelt, das heute in den Bereichen intelligente Bodenpflege, Küche und Personal Care tätig ist. 2018 brachte die Marke den weltweit ersten smarten Staubsauger auf den Markt, gefolgt vom ersten intelligenten Nass- und Trockensauger im Jahr 2019 und setzte damit neue Maßstäbe für vernetzte Reinigungstechnologien.In diesem Jahr präsentierte Tineco auf der IFA in Berlin eine neue Generation innovativer Produkte, die die Grenzen intelligenter Haushaltsreinigung weiter verschieben und dabei leistungsstarke Performance mit höchstem Bedienkomfort und Alltagstauglichkeit verbinden.- FLOOR ONE S9 Artist: Entwickelt für müheloses, tägliches Reinigen kombiniert dieser Premium-Bodenreiniger starke Saugkraft mit einem schlanken, um 180° flach absenkbaren Design - ideal, um mühelos unter Möbel zu gelangen. Die weiterentwickelte DualBlock Anti-Tangle-Bürste und die intelligente iLoop Smart Sensor-Technologie passen Saugkraft und Wasserzufuhr automatisch an den Grad der Verschmutzung an - für makellose Reinigungsergebnisse bei minimalem Aufwand.- FLOOR ONE S7 Stretch Steam: Für alle, die besonderen Wert auf Tiefenreinigung legen, nutzt dieses Modell die innovative HyperSteam-Technologie, die Dampf auf bis zu 160 °C erhitzt, um Fett, Schmutz und Bakterien in einem einzigen Arbeitsgang zu lösen. Die Kombination aus Saugen, Wischen und Dampfreinigung spart Zeit und sorgt für professionelle Hygienestandards - unterstützt durch ein selbsttrocknendes Reinigungssystem für einfache Pflege und Wartung.- PURE ONE A90S: Der leistungsstärkste kabellose Staubsauger von Tineco überzeugt mit einer Laufzeit von bis zu 105 Minuten und 270 AW Saugkraft. Die intelligente 3DSense Master Brush erkennt Staubmengen, Bodentypen und Kanten und optimiert die Leistung automatisch - für eine besonders gründliche Reinigung auf allen Oberflächen, von Parkett bis Teppich.Tineco-Produkte sind weltweit in über 10.000 Einzelhandelsgeschäften erhältlich, darunter in Deutschland bei MediaMarkt und Saturn sowie online über Amazon und OTTO und den offiziellen Tineco-Webshop.Die Marke baut ihre internationale Präsenz weiter aus und plant für 2026 neue Produktinnovationen und Erweiterungen ihres Portfolios.Weitere Informationen zu Tineco und dem gesamten Sortiment an intelligenten Akku-Staubsaugern, Bodenreinigern und Teppichreinigern finden Sie unter: https://de-store.tineco.com*Quelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; gemessen am globalen Einzelhandelsabsatzvolumen (in Stück) der Marke im Segment der Nass- und Trockensauger für den Haushalt in den Jahren 2022, 2023 und 2024. Nass- und Trockensauger für den Haushalt sind definiert als Geräte, die sauberes Wasser (oder eine Reinigungslösung) zur Reinigung harter Böden ausgeben und anschließend Schmutzwasser sowie Rückstände aufsaugen. Basierend auf einer im Oktober 2025 abgeschlossenen Untersuchung.**Daten aus den offiziellen Nettoumsatzaufzeichnungen von Tineco (Jan. 2020 - Okt. 2025). Tineco behält sich die endgültige Auslegung vor.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6155853