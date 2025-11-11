Ein europäischer Hightech-Konzern aus der Verteidigungsbranche steht kurz vor dem nächsten Kursschub. Nach einer kurzen Verschnaufpause meldet sich der Titel mit frischen Kaufsignalen zurück und alles deutet darauf hin, dass hier schon bald ein neues Allzeithoch in Reichweite kommt. Das HEBELTRADER-Team hat einen Optionsschein identifiziert, der in diesem Umfeld außergewöhnliches Renditepotenzial bietet.Der Konzern überzeugt mit starkem Wachstum, Rekordaufträgen und einem klaren Fokus auf margenstarke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär