EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
|Ritterstraße 7
|49740 Haselünne
|Deutschland
|Internet:
|www.berentzen-gruppe.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2227704 11.11.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group