Bonn/Potsdam (ots) -Deutschlandfunk und phoenixphoenix-Bürgertalk: Streit um die Wehrpflicht - Wer will Deutschland dienen?14.11.2025 18:00 - 19:30 UhrT-Werk PotsdamSchiffbauergasse 4eAnmeldung unter: buergertalk@phoenix.deSoll die Wehrpflicht zurückkehren - und wenn ja, für wen? Seit Monaten wird darüber gestritten, wie Deutschland auf neue sicherheitspolitische Herausforderungen reagieren soll. Während die Bundeswehr nach Nachwuchs sucht und über ein Losverfahren diskutiert wird, stellt sich die grundsätzliche Frage: Was bedeutet es heute, dem Land zu dienen - und wie gerecht kann eine Wehrpflicht überhaupt sein?In Kooperation mit dem Deutschlandfunk veranstaltet phoenix am kommenden Freitag, 14. November, von 18:00 bis 19:30 Uhr den Bürgertalk unter dem Titel "Streit um die Wehrpflicht - Wer will Deutschland dienen?". In diesem Format lädt phoenix Bürgerinnen und Bürger ein, mit Fachleuten aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Über das aktuelle Thema diskutieren Militärhistoriker Sönke Neitzel, Quentin Gärtner, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, die Bundestagsabgeordneten Thomas Erndl (CSU) und Desiree Becker (Linke), die Reservistin Alice Jacobi und der stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende Lasse Rebbin.Moderiert wird die Sendung von Anke Plättner (phoenix) und Korbinian Frenzel (Deutschlandfunk).phoenix überträgt die gesamte Diskussion live aus dem T-Werk Potsdam. Auch im Digitalkanal Deutschlandfunk Dokumente und Debatten ist der Bürgertalk live zu hören.Anmeldung:Diskutieren Sie mit und bringen Sie Ihre Meinung, Ihre Fragen und Ihre Erfahrungen ein. Wenn Sie dabei sein wollen, melden Sie sich jetzt unter buergertalk@phoenix.de an und werden Sie Teil des phoenix-Bürgertalks. Bitte nennen Sie uns bei der Anmeldung Ihren Namen - wenn Sie möchten, können Sie uns zusätzlich gerne kurz Ihre Position zum Thema skizzieren.