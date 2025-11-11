Forschende aus Italien haben eine neue Methode gefunden, Frühstückseier perfekt zuzubereiten. Im Interview erklären sie, wie es dazu kam. Ernesto Di Maio ist eigentlich Professor für Materialwissenschaft und -technologie am Fachbereich für Chemie, Material- und Produktionstechnik der Universität Neapel. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Polymerverarbeitung. Anfang des Jahres machte er jedoch zusammen mit seiner Doktorandin Emilia Di ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n