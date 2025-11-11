Expedia überrascht selbst seine größten Fans. Zunehmende Wachstumsdynamik, steigende Margen, Boom im B2B-Segment.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|230,30
|231,95
|12:22
|230,35
|232,00
|12:23
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:18
|Expedia: Kursfeuerwerk. Jetzt Gewinne mitnehmen?
|Mo
|Bernstein reiterates Market Perform rating on Expedia stock amid growth
|Mo
|Susquehanna raises Expedia stock price target to $265 on solid Q3 results
|Mo
|Why Expedia's Share Price Is Popping
|So
|HomeToGo Aktie im Discountmodus? Macht KI und B2B doch noch Airbnb, Booking.com oder Expedia erreichbar?
|HomeToGo Aktie bei 1,43 EUR. Sind nur amerikanische KI-Aktien für Anleger spannend? Oder gibt es den KI-Hype nicht für europäische Aktien? Nach der Interhome-Übernahme, die neben einer Umsatzverdopplung...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|EXPEDIA GROUP INC
|232,35
|+0,28 %