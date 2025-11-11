Xpeng - Roboter zu menschlich?!
|23,500
|23,800
|12:22
|23,500
|23,700
|12:22
|Zeit
|11:47
|HKD2.3B Southbound Trading Net Outflow from XPENG-W
|11:36
|Xpeng stock jumps on 'most human-like' robot debut
|11:22
|Morgan Stanley hebt Kursziel für XPeng auf 34 US-Dollar an
|11:21
|Xpeng - Roboter zu menschlich?!
|11:18
|XPeng stock price target raised to $34 from $30 at Morgan Stanley
|XPENG INC ADR
|23,700
|+4,87 %