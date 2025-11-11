© Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Occidental Petroleum hat im dritten Quartal die Prognosen übertroffen. Trotz fallender Ölpreise steigerte der Ölkonzern seine Produktion und senkt weiter Schulden.Occidental Petroleum hat im dritten Quartal 2025 die Gewinnerwartungen der Wall Street übertroffen - obwohl fallende Ölpreise und geringere Umsätze den Gewinn im Jahresvergleich belasteten. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 0,64 US-Dollar je Aktie und damit deutlich über den von FactSet erwarteten 0,51 US-Dollar. Im Vorjahr hatte der Konzern noch 1,00 US-Dollar pro Aktie verdient. Der Umsatz fiel um 6 Prozent auf 6,72 Milliarden US-Dollar, blieb damit aber leicht über den Analystenschätzungen von 6,75 Milliarden US-Dollar. Der in …