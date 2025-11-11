SIGNAL IDUNA und Metzler sind eine strategische Partnerschaft eingegangen und stellen gemeinsam eine digitale Bestandsverwaltung für bAV-Lösungen bereit. Ziel sei es laut den Unternehmen, die Verbreitung der bAV zu unterstützen und Zugangshürden zu senken. SIGNAL IDUNA und Metzler sind eine Kooperation in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) eingegangen. Die Vertragspartner SIGNAL IDUNA Pensions-Management GmbH und die Metzler Pension Management GmbH wollen gemeinsam eine "digitale und hocheffiziente ...

