Für vermietete Eigentumswohnungen zahlen Käufer deutlich weniger als für unvermietete Objekte. Wie aus einer aktuellen Analyse von ImmoScout24 hervorgeht, lassen sich Preisunterschiede von bis zu 33% feststellen. Die Auswertung zeigt, in welchen Städten die Preisabschläge am größten sind. Das Immobilienportal ImmoScout24 hat die die Kaufpreisunterschiede zwischen vermieteten und unvermieteten Eigentumswohnungen in 42 Städten beleuchtet. Demnach sind in allen analysierten Städten vermietete Wohnungen ...

