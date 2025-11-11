MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland haben sich im November unerwartet eingetrübt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel gegenüber dem Vormonat um 0,8 Punkte auf 38,5 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 41,0 Punkte gerechnet.

Das ZEW spricht von nahezu unveränderten Erwartungen. "Allerdings ist das Stimmungsbild durch einen Rückgang der Zuversicht in die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der Regierung geprägt", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Das Investitionsprogramm dürfte einen konjunkturellen Impuls geben, aber die strukturellen Probleme sind weiterhin vorhanden."

Ganz trübe bewerten die Befragten weiterhin die aktuelle Lage. Der entsprechende Indikator stieg nur geringfügig um 1,3 Punkte auf minus 78,7 Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 78,2 Punkte erwartet./jsl/jkr/mis