So kommentierte es jedenfalls ZEW-Präsident Wambach, als er soeben die neuesten Ergebnisse zu den Konjunkturerwartungen und zur konjunkturellen Lage in Deutschland vorstellte. Im November ist der entsprechende Erwartungs-Index demnach um 0,8 auf +38,5 Punkte gegenüber dem Vormonat gesunken. Der Lage-Indikator legte dagegen um 1,3 auf -78,7 Zähler im Vergleich zum Oktober zu. Wenig Veränderung also gegenüber dem vorherigen Werten, da die Zuversicht in die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der Regierung abgenommen hat. Denn die strukturellen Probleme sind weiterhin vorhanden.



Annerose Winkler



