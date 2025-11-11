Hamburg (ots) -Was bewegt die Menschen in Schleswig-Holstein? Ab dem 24. November lädt der NDR zum Austausch ins Pop-up-Studio Neumünster ein. Mit dabei sind unter anderem das Schleswig-Holstein Magazin, die Ernährungsdocs und die Sesamstraße. Im Mittelpunkt steht der Austausch mit den Menschen in Neumünster: Fragen, Hinweise und Kritik sind willkommen."Uns ist es wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen - da, wo sie leben und zu Hause sind. Wir wollen wissen, was sie in ihrem Alltag bewegt, welche Themen sie aktuell besonders beschäftigen", erklärt Sabine Doppler, Chefredakteurin von NDR Schleswig-Holstein. "Wir sind gespannt, wie Sie auf uns als NDR in Schleswig-Holstein schauen, was Ihnen gefällt, was Sie anders machen würden und welche Vorschläge, Perspektiven und Ideen Sie haben. Auf die Gespräche freuen wir uns sehr."Live-Sendungen, Sesamstraße und Talks: Vier Wochen Dialog-Programm für NeumünsterVom 24. November bis 20. Dezember setzt der NDR das Erfolgskonzept aus Hamburg fort. Im Erdgeschoss der Holsten-Galerie wird aus zwei leerstehenden Geschäften ein temporäres NDR Sende-Studio. Neben NDR 1 Welle Nord, "Schleswig-Holstein 18:00" und dem "Schleswig-Holstein Magazin" bieten auch viele andere Redaktionen wie "DAS! Rote Sofa", die Ernährungs-Docs und die Sesamstraße Angebote zum Austausch an.Ein Ausschnitt aus dem Programm:- Live erleben, wie Radio gemacht wird mit NDR 1 Welle Nord Moderator Jan Bastick in "Moin! Schleswig-Holstein Mittendrin" am 24. November.- Neumünster trifft: Harriet Heise und Christopher Scheffelmeier - das Moderatorenduo aus dem "Schleswig-Holstein Magazin" im NDR Fernsehen erklärt am 25. November, was eine gute Moderation ausmacht und beantwortet Ihre Fragen.- Am 27. November zeigt Meteorologe Sebastian Wache wie das Wetter ins Fernsehen kommt.- Liveaufzeichnung von "Im Grünen Bereich - Der NDR Gartenpodcast" am 5. Dezember- NDR Azubis aus verschiedenen Fachrichtungen sind unter anderem am 11. Dezember vor Ort und berichten von ihren Ausbildungen beim NDR.- Am 13. Dezember ist Familientag im Studio mit Bastelangeboten für Kinder.- DAS! Rote Sofa mit NDR Moderatorin Inka Schneider und Dr. Viola Andresen von den Ernährungs-Docs sind am 15. Dezember zu Gast.- Neumünster trifft: das NDR Taucherteam - erfahrene Unterwasser-Kameraleute und -Reporter erzählen am 16.Dezember von spannenden Einsätzen in Ostsee, Nordsee und Co.- Neben bekannten Moderatorinnen und Moderatoren hat sich auch Besuch aus der Sesamstraße angekündigt: Ernie und Bert schauen am letzten Tag der Aktion, 20. Dezember, in Neumünster vorbei.Innerhalb der Öffnungszeiten stehen im Pop-up-Studio durchgehend Kolleginnen und Kollegen des NDR für Gespräche zur Verfügung und haben ein offenes Ohr für Fragen: Wie wird man eigentlich Journalistin? Wie ruhig muss die Hand eines Kameramannes sein? Und wie sieht ein Radio-Studio von innen aus?Öffnungszeiten des Pop-up-Studios von NDR SH in Neumünster:Erdgeschoss der Holsten-Galerie, Gänsemarkt 1, 24534 Neumünster.Woche 1: Montag bis Sonnabend von 10-18 UhrWoche 2: Montag bis Freitag von 11-19 Uhr, Sonnabend von 10-18 UhrWoche 3: Montag bis Sonnabend von 10-18 UhrWoche 4: Montag bis Freitag von 11-19 Uhr, Sonnabend von 10-18 UhrMehr Infos und das Programm der vier Wochen: https://ots.de/vpXAhnPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6155896