Im Oktober nannte JPMorgan-Chef Jamie Dimon für den Goldpreis ein Kursziel von 10.000 Dollar. In der vergangenen Woche wurde von einem weiteren US-Analysehaus das identische Kursziel genannt. Nur zur Erinnerung: Im Oktober 2025 sorgte in einem Interview JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit einer spektakulären Goldprognose für Aufsehen: Er hält langfristig einen Preis von 10.000 Dollar für möglich. Dimon begründet dies mit den strukturell wachsenden globalen ...

