NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 10,40 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Telekomanbieters liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Ulrich Rathe am Dienstag. Im Mobilfunkgeschäft seien die Neukundenzahlen zwar solide im Vergleich zur Markterwartung, in absoluten Zahlen aber niedrig./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:47 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503





