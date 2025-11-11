Silber: 50 USD je Unze zurückerobert - Defizit im fünften Jahr in Folge

Anzeige / Werbung

Silber: Industrie treibt die Nachfrage - Defizite zehren Lager auf

Silber hat die Marke von 50 US-Dollar je Feinunze wieder überschritten - und erhält zusätzlichen Rückenwind durch die Aufnahme in die USGS-Liste kritischer Mineralien 2025. Während Silber traditionell als Edel- und Währungsmetall gilt, entfällt inzwischen mehr als 60% der Nachfrage auf industrielle Anwendungen. Analysten erwarten, dass die neue Einstufung die ohnehin knappe Angebotslage weiter in den Mittelpunkt rückt.

Im Mittelpunkt der aktuellen Marktdebatte steht die strukturelle Knappheit: Laut Branchenbeobachtern weist der Silbermarkt seit fünf Jahren deutliche Angebotsdefizite auf. Die Folge sind sinkende überirdische Bestände und eine stärkere Sensibilität gegenüber Nachfragespitzen aus Elektronik, Medizintechnik und vor allem Photovoltaik. Die Einstufung durch den US Geological Survey (USGS) unterstreicht diese Bedeutung - sie signalisiert politischen Handlungsbedarf entlang der Lieferkette, von Förderung über Verarbeitung bis Recycling.

