Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Redcare Pharmacy N.V. hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Redcare Pharmacy (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat heute beschlossen hat, Hendrik Krampe mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 zum Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) zu ernennen. Über die Bestellung von Hendrik Krampe wird die jährliche Hauptversammlung im April 2026 im Rahmen ihrer Tagesordnung beraten. (Ad hoc vom 10.11.2025) ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.