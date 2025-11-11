Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Redcare Pharmacy N.V. hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Redcare Pharmacy (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat heute beschlossen hat, Hendrik Krampe mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 zum Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) zu ernennen. Über die Bestellung von Hendrik Krampe wird die jährliche Hauptversammlung im April 2026 im Rahmen ihrer Tagesordnung beraten. (Ad hoc vom 10.11.2025) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
