Hyundai wurde als Lieferant für ein Elektrobusprojekt auf der indonesischen Insel Bali ausgewählt. Im Rahmen der Vereinbarung liefert der Hersteller zehn E-Minibusse des Typs County Electric, die künftig im öffentlichen Nahverkehr der Insel eingesetzt werden sollen. Im April dieses Jahres unterzeichneten das südkoreanische Ministerium für Klima, Energie und Umwelt und die indonesische Regierung eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Umgestaltung ...

