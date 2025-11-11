ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 507 auf 500 US-Dollar leicht gesenkt. Der Wachstumstitel mit Defensivqualitäten biete ein attraktives Verhältnis von Risiken und Chancen, schrieb Joshua Spector am Dienstag. Positive Kursimpulse dürften von einer Beschleunigung des Gewinnwachstums je Aktie ausgehen./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: IE000S9YS762

