Nach einer kürzlichen Roadshow mit dem Leiter der Investor Relations, Jörg Peters, nehmen wir eine konstruktive Sicht auf die mittelfristigen Aussichten von Amadeus Fire ein. Während die Leistung des Unternehmens im Zeitraum von 9M 2025 aufgrund anhaltender makroökonomischer Herausforderungen und Auswirkungen der Restrukturierung weiterhin schwach blieb, deuten mehrere Indikatoren darauf hin, dass der Gewinnboden überschritten ist. Die nächste Wachstumsphase sollte durch Kosteneinsparungen aus der Restrukturierung, inkrementelle Beiträge aus der Masterplan-Akquisition und weiteres potenzielles M&A-Aktivität unterstützt werden. Daher bekräftigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 90,00 EUR, was ein signifikantes Aufwärtspotenzial von 80% impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag





© 2025 mwb research