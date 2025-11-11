Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 11.11.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.386 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zwar etwas aufwärtsschieben, lief bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es zunächst dynamisch aufwärts, die gesamten Tagesgewinne wurden direkt nachfolgend wieder abgegeben. Die Bullen sind aber drangeblieben und haben den Index am Abend wieder an und über das Hoch vom Nachmittag schieben können. Das Tageshoch wurde kurz vor Handelsschluss formatiert.

Der Nasdaq zeigt sich technisch stabil über der SMA20 und kämpft aktuell mit der SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg Richtung Allzeithoch öffnen.

Zentrale Unterstützungen liegen bei 25.572 und 25.362 Punkten, während Widerstände bei 25.739 und 25.858 Punkten den weiteren Aufwärtstrend bremsen könnten.

Die Nasdaq Prognose für heute signalisiert ein überwiegend neutrales bis leicht positives Szenario - mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 % und einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.312 und 25.803 Punkten.

Der Nasdaq eröffnete den gestrigen Handel bei 25.386 Punkten. Am Morgen zeigte sich der Index leicht aufwärtsgerichtet, bevor er bis zum Nachmittag in einer engen Seitwärtsrange verharrte. Mit Beginn des offiziellen Handels zog der Nasdaq zunächst deutlich an, gab die Gewinne aber rasch wieder ab. Dennoch hielten die Bullen das Momentum und schoben den Index zum Handelsschluss über das Tageshoch vom Nachmittag. Das Tageshoch wurde kurz vor Marktschluss markiert...

