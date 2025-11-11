Chart des Tages | SILVER( 11.11.2025)

Der Silber Preis legt heute fast 1 - zu und steigt erneut über die Marke von 50 USD pro Unze. Getrieben wird die Bewegung durch anhaltende Kursgewinne beim Gold sowie durch eine entscheidende politische Veränderung: Silber wurde offiziell auf die Liste der kritischen Mineralien der U.S. Geological Survey (USGS) für 2025 aufgenommen. Diese Einstufung könnte langfristig die industrielle Nachfrage erhöhen und die globale Lieferkette neu strukturieren.

- Silber WKN 965310 - ISIN XC0009653103 - Ticker: Silber

Die neue Klassifizierung des Metalls könnte zu Anpassungen der US-Handelspolitik oder zur Einführung neuer Zölle führen. Daher zeigen sich viele Bullionbanken zurückhaltend, wenn es um die Freigabe ihrer Silberreserven geht - insbesondere angesichts der zunehmenden Marktunsicherheit.

Im vergangenen Monat erreichte der Silber Preis ein Rekordhoch von 54,5 USD je Unze, da die schrumpfende Angebotslage auf steigende industrielle Nachfrage und ein wachsendes Interesse privater Anleger traf. Nach Angaben von Daniel Ghali, Senior Commodity Strategist bei TD Securities, haben sich die Lieferengpässe zwar etwas entspannt, der Markt bleibe jedoch anfällig für kurzfristige Korrekturen.

Laut Daten der London Bullion Market Association (LBMA) stiegen die Silberbestände in Londoner Tresoren auf 198 Millionen Unzen, ein Plus von 111 Millionen Unzen innerhalb von nur zwei Wochen nach dem letzten Preissprung. Ein Großteil dieses Angebots stammt vermutlich aus Recycling und privaten Lagerbeständen - weniger aus Börsen oder ETFs....

