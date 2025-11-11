Nach Darstellung des Analysten Thilo Kleibauer von Warburg Research hat die Medios AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz deutlich um über 9 Prozent auf 538,3 Mio. Euro gesteigert und die Umsatz- und Ertragsprognosen für das Gesamtjahr 2025 bestätigt. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 26,00 Euro und bestätigt das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2025, 12:20 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 11.11.2025 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

