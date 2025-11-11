Die Cicor Group hat die Übernahme von TT Electronics (UK) für einen Transaktionswert von etwa 303 Millionen CHF angekündigt. Diese Akquisition würde Cicor Skalenfeffekte verleihen und die Diversifikation stärken, ebenso wie die Präsenz in den Märkten für Industrie, Medizintechnik und Luft- und Raumfahrt. Der Deal würde Cicors Größe ungefähr verdoppeln und die Umsätze auf rund 1,2 Milliarden CHF sowie das EBITDA auf 138 Millionen CHF auf einer pro forma Basis für das Geschäftsjahr 2024 (inklusive vollständiger Synergien) erhöhen. Cicor erwartet, dass die Übernahme bis FY28 mehr als 30% EPS-wirksam sein wird, unterstützt durch Kostensynergien von mindestens 14 Millionen CHF innerhalb von drei Jahren. Diese Annahmen erscheinen glaubwürdig, da Cicor eine solide Erfolgsbilanz bei wertschöpfenden Integrationen vorweisen kann. Unsere erste, vorläufige Wertindikation von 277 bis 293 CHF pro Aktie (vollständig verwässert) spiegelt das kombinierte Potenzial wider. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionäre von TT sowie der regulatorischen Freigabe. Wir halten unseren aktuellen Kursziel von 217,00 CHF aufrecht, bis die Transaktion abgeschlossen ist und wir mehr Klarheit über die Umsetzung der Integration haben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd





